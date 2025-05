Video "I campioni dell'Italia siamo noi!", che entusiasmo sull'aliscafo che trasporta gli azzurri!

vedi letture

Il Napoli campione d'Italia è arrivato via mare a via Caracciolo per la parata Scudetto. Durante il viaggio che trasportava squadra, staff tecnico, dirigenza e autorità dal molo Pisacane al molo Luise, gli azzurri entusiasti hanno intonato il coro: "I campioni dell'Italia siamo noi!".

Di seguito le immagini diventate virali sui social.