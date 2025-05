Il Napoli da Papa Leone XIV: “Siete i benvenuti, anche se dicono che sono romanista”

Un lungo applauso ha accolto l’ingresso del Pontefice nella sala delle udienze.

Mattinata speciale per il Napoli: i campioni d’Italia sono stati ricevuti in Vaticano per un’udienza privata con Papa Leone XIV. Presenti all’incontro il presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico Antonio Conte e l’intero staff azzurro, guidati dal capitano Giovanni Di Lorenzo. Il presidente ha consegnato una maglia speciale a Leone XIV, con tutte le firme dello scudetto.

Un lungo applauso ha accolto l’ingresso del Pontefice nella sala delle udienze. Il Papa, sorridente e visibilmente colpito dalla visita della squadra, ha voluto rompere il ghiaccio con una battuta: “Siete i benvenuti, anche se la stampa dice che io sono romanista. Ma non tutto quello che leggete è vero”. Nel post in basso di Repubblica si può vedere la foto della consegna della maglia.