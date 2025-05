Juan Jesus: "Ho sempre sognato di festeggiare un trofeo così, farlo con questi tifosi rende tutto più speciale"

Dopo lo scudetto conquistato e la meravigliosa festa scudetto andata in scena ieri sul lungomare Caracciolo, il difensore del Napoli campione d'Italia Juan Jesus ha espresso le sue emozioni attraverso Instagram: "Che dire di tutto questo? Sinceramente, ho sempre sognato di vivere l’emozione di festeggiare un trofeo così importante insieme ai tifosi. E farlo con questo pubblico – che in questi quattro anni, almeno nei miei confronti, ha alternato amore e 'odio' – rende tutto ancora più speciale.

L’amore che abbiamo ricevuto ieri dimostra che a Napoli la PASSIONE per questa squadra non mancherà mai. Grazie di cuore a tutti per la festa: siete stati meravigliosi. Vi voglio bene. Giuà".