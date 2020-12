Canale8, Mele: "Mughini ignora tutto sul caso Suarez, così come i suoi sodali fanno con leggi e regole"

Silver Mele, volto di Canale8, ha commentato attraverso i propri canali social la polemica relativa alle parole di Giampiero Mughini dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona: "Però. Del vergognoso caso Suarez ignora tutto, come solitamente i suoi sodali fanno con leggi, regole, sentenze, valori etici e morali. Di Diego invece questo signore pare sapesse tutto. D'altronde è per questo che ha inteso riscattare ignobilmente tutte le batoste subite sul campo oltraggiandone la memoria. Quando il mondo intero, ad eccezione di pochi altri scarafaggi, si emozionava e tuttora lo fa.

Diego è libertà, amore per i più deboli, il sogno immenso e realizzato di poterla fare al potere più arrogante e violento. Gli scarafaggi sono i sudditi, quelli che hanno venduto l'anima come il geometra Calboni di una vecchia saga televisiva. Straordinaria e reale metafora della vita. Purtroppo per loro Diego non è morto, Diego è uno stemma eterno".