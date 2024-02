Cds, Giordano smentisce: "Gira sui social una frase che non mi appartiene"

Circola sui social, in modo particolare su Twitter, un retroscena relativo alla scorsa stagione attribuito alla firma del Corriere dello Sport

Circola sui social, in modo particolare su Twitter diventando incredibilmente virale, un retroscena relativo alla scorsa stagione attribuito alla firma del Corriere dello Sport, Antonio Giordano. Ma è lo stesso giornalista, sui suoi canali social, a smentire tutto: "Gira sui social (la fonte originale dovrebbe essere X, ma non ne sono sicuro) una frase che mi viene attribuita e che non mi appartiene. «Il Napoli pareggiò con Fiorentina e Lecce, Adl entrò nello spogliatoio con il cellulare in mano e disse a Spalletti: guarda che ho già chiamato De Zerbi. In quel preciso istante si consumò lo strappo che ha portato il mister a prendere la decisione di andare via, a prescindere dai risultati.

La risposta di Spalletti fu perentoria: da questo momento tu con me non parli più, se hai qualcosa da dirmi la dici a Giuntoli che me la riporta. Tu non entri più nello spogliatoio; nè tu e né tuo figlio. Fu così che Spalletti pose le basi per il terzo scudetto». Ps: Però so chi è il mister X che ha detto questa cosa...".