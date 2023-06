I cloni di Osimhen allo Juventus store, The Show svelano: "Era una candid, ma la Juve ci ha diffidato"

Il famoso duo di youtuber The Show hanno svelato in un video su Youtube il motivo dell'iniziativa.

Il mese scorso sui social era diventata virale un'immagine che ritraeva un gruppo di tifosi del Napoli, vestiti con la maglia azzurra e la maschera di Osimhen, davanti allo Juventus Store di Milano. Il famoso duo di youtuber The Show hanno svelato in un video su Youtube il motivo dell'iniziativa. Si trattava di una candid camera nella quale i tifosi dopo aver chiesto ai commessi una maglia bianconera avevano chiesto come mai l'assenza dello scudetto e dopo avevano cantato saltellando: "I campioni dell'Italia siamo noi".

Le immagini dello scherzo, però, non sono potute essere pubblicate. Infatti, il responsabile dello store aveva diffidato i creatori del video a trasmetterlo in rete perché privo del permesso del club bianconero, chiamando addirittura la Polizia di Stato. In un secondo momento, interpellata la Juventus, dalla società avevano risposto attraverso una mail ufficiale diffidando i The Show a mostrare qualsiasi immagine girata all’interno del loro locale.