Il Roma, Scotto: "Più grave l'espulsione di Fabian che quella di Lozano"

GIOVANILI TMW - IL NAPOLI BLINDA IL 2004 SPAVONE: IL PRIMAVERA HA FIRMATO IL PRIMO CONTRATTO DA PRO Presenza costante nel centrocampo di Frustalupi e tra i protagonisti del buon avvio di stagione della Primavera azzurra, Alessandro Spavone (17) Presenza costante nel centrocampo di Frustalupi e tra i protagonisti del buon avvio di stagione della Primavera azzurra, Alessandro Spavone (17) LE ALTRE DI A UFFICIALE - IL MILAN PERDE TOMORI PER UN MESE: INTERVENTO AL MENISCO RIUSCITO (ANSA) - MILANO, 14 GEN - I tempi di recupero di Fikayo Tomori sono stimabili in trenta giorni. Lo annuncia il Milan in una nota. L'intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa ieri, è perfettamente riuscito... (ANSA) - MILANO, 14 GEN - I tempi di recupero di Fikayo Tomori sono stimabili in trenta giorni. Lo annuncia il Milan in una nota. L'intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa ieri, è perfettamente riuscito...