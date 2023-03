Il Roma, Scotto: "Prezzi alti ma stadio pieno, polemiche sui biglietti sono stucchevoli"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social in merito alle polemiche di questi ultimi giorni sui prezzi dei biglietti: "Prezzi alti ma stadio pieno. La polemica sul costo dei biglietti è legittima, ma stucchevole. Come spesso accade, chi invoca le "standing areas" (posti in piedi a prezzi popolari) ignora che la Uefa impone che nelle competizioni europee gli impianti abbiano solo posti a sedere".