Il Roma, Scotto: "Ritiro punitivo del Napoli solo una 'minaccia' dell'infuriato ADL"

Il Napoli domani non andrà in ritiro punitivo. A riguardo il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto scrive su X: "Il ritiro punitivo del Napoli non è mai stato preso seriamente in considerazione. Solo una 'minaccia' del presidente De Laurentiis, infuriato nell’intervallo per l’atteggiamento della squadra in campo".