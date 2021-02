KKN, De Luca: "Pericoli zero: non ricordo partite così da anni"

Diego De Luca, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha commentato su Twitter il pareggio a reti bianche degli azzurri contro l'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia: "Il Napoli ha giocato 66’, escludendo Sant’Ospina, con 7 calciatori difensivi su 10. Chi avrebbe dovuto costruire gioco? Soluzione: palla alta. Che per Lozano, Politano ed Inisgne non è propriamente il top, no? Pericoli zero: non ricordo partite così da anni".

Il #Napoli ha giocato 66’, escludendo Sant’Ospina, con 7 calciatori difensivi su 10.

Chi avrebbe dovuto costruire gioco?

Soluzione: palla alta. Che per Lozano, Politano ed Inisgne non è propriamente il top, no?

Pericoli zero: non ricordo partite così da anni.#NapoliAtalanta pic.twitter.com/VQGVXUZ0OK — Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) February 3, 2021