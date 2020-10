KKN, De Luca: "Se la Figc non convoca i napoletani in nazionale, perché si deve giocare Juve-Napoli?"

Il Napoli non vuole disputare il match con la Juventus, ma la Lega e la FIGC ordinano di andare in campo ugualmente. Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso una perplessità tramite Twitter a riguardo: "Se la Nazionale, e dunque la Figc, in via precauzionale non convoca i calciatori del Napoli (tra l’altro negativi, stando ai tamponi) per i problemi legati al Covid, perché per le istituzioni Juventus-Napoli dovrebbe giocarsi regolarmente?".