Rai, Di Gennaro: "All'Olimpico buh razzisti per Osimhen e nessuno interviene"

"Però lo striscione No War non entra allo stadio!"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

"Buh razzisti per Osimhen senza che nessuno della squadra arbitrale dica nulla. In Curva Nord sventola bandiera di Diabolik, ex capo ultrà e pezzo grosso del traffico di droga, ucciso due estati fa. Però lo striscione No War non entra allo stadio!". A scriverlo su Twitter è l'inviato di Rai Sport all'Olimpico, Dario Di Gennaro.