Rai, Di Gennaro ricorda: "Oggi Gazzetta sta col Toro, ma a ottobre era contro il Napoli"

Dario Di Gennaro, giornalista Rai, tramite il suo account Twitter ha raccontato della disparità di trattamento de La Gazzetta dello Sport e di Tuttosport sui due casi simili Lazio-Torino e Juventus-Napoli, a quattro mesi di distanza dalle due partite-fantasma: "Da non credersi Oggi la Gazzetta (di Cairo) sta col Torino che non si presenterà a Roma per Lazio-Torino, assenza più che mai giustificata. Però a ottobre era contro il Napoli non partito per Juventus-Napoli E Tuttosport non fece titolone invitando il Napoli a non partire".

Oggi la #Gazzetta (di #Cairo) sta col #Torino che non si presenterà a Roma per #LazioTorino, assenza più che mai giustificata. Però a ottobre era contro il #Napoli non partito per #JuventusNapoli



E #TuttoSport non fece titolone invitando il Napoli a non partire