Rai, Paganini: "Nel caso di flop di Pirlo, alla Juve salgono le quotazioni di Allegri"

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha parlato su Twitter del futuro della panchina bianconera: "In queste ultime settimane sono salite le quotazioni Allegri per un ritorno alla Juventus nel caso di flop di Pirlo. Due i motivi: l’ottimo rapporto con Agnelli e la mancanza di una valida alternativa,con un bilancio da salvaguardare. Per essere precisi. Il “flop” di Pirlo è legato al mancato ingresso in Champions e alla finale di Coppa Italia. Pirlo è stata una scelta di Agnelli e prima di tornare indietro la valuterà molto bene. I rapporti Allegri/Agnelli sono rimasti molto buoni".

