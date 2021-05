Rai, Perillo: "Spalletti scelta intelligente. Meglio di Gattuso nel leggere e indovinare i cambi"

Antonello Perillo, giornalista Rai, ha commentato tramite Twitter il possibile approdo di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra: "Spalletti rappresenterebbe una scelta intelligente per il Napoli perché va nel solco dell’idea di gioco di Gattuso portando qualcosa in più. Il 4-2-3-1 è perfetto per il terminale offensivo azzurro, ma Spalletti più di Ringhio sa leggere le partite e indovinare i cambi".

#Spalletti rappresenterebbe una scelta intelligente per il #Napoli perché va nel solco dell’idea di gioco di #Gattuso portando qualcosa in più. Il 4-2-3-1 è perfetto per il terminale offensivo azzurro, ma Spalletti più di Ringhio sa leggere le partite e indovinare i cambi ️ — Antonello Perillo (@anperillo) May 26, 2021