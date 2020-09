Rai, Varriale sull'esame di Suarez: "Che vergogna, i responsabili ne dovranno rispondere!"

Sta facendo discutere, e non potrebbe essere altrimenti, la notizia dell'esame non regolare di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana. Ne ha parlato sui social anche Enrico Varriale: "Ma che figuraccia! Era già discutibilissima la corsia preferenziale per un calciatore mentre è complicatissimo dare la cittadinanza ai comuni mortali nati in Italia da genitori stranieri che vivono tra noi.Così è proprio una vergogna. I responsabili ne dovranno rispondere".