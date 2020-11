Rai Sport premia Insigne con un 8 in pagella: "Prova da vero leader!"

Arrivano tanti commenti positivi per Lorenzo Insigne e la prova del talento di Frattamaggiore con la maglia dell'Italia. La redazione di Rai Sport ha premiato proprio il capitano del Napoli con un 8 in pagella, dandogli la medaglia di migliore del primo tempo: "Oltre all'assist magnifico per il gol di #Belotti e a un controllo sontuoso prima di sfiorare lo 0-2, prova da vero leader con generosi recuperi difensivi".

