Repubblica, Azzi: "Circola una balla su Kvara! Il danno tecnico è grave..."

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha scritto su X un post su Khvicha Kvaratskhelia: "In 3 anni Kvaratskhelia non ha mai fatto il lavativo o si è tirato indietro la gamba, vive solo un periodo di crisi che capita anche ai campioni. È una balla che gioca male per via del contratto. Per il Napoli la sua cessione sarebbe un affare economico e un grave danno tecnico".

