Repubblica, Azzi: "Manca brillantezza perché c'è un'unica pecca nell'organico"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, su Twitter ha commentato così la vittoria del Napoli col Lecce e in generale il momento della squadra: "Manca un po' di brillantezza in mezzo al campo ed è inevitabile, perché Anguissa e Lobotka in questa stagione hanno giocato quasi sempre. Per motivi diversi Ndombele e Demme non sono stati ricambi all'altezza, l'unica pecca di un organico top".