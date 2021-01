Repubblica, Azzi sul caso Osimhen: "In tempo di Covid qualche tappa andava evitatra"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, tramite il suo profilo Twitter ha commentato il caso legato a Victor Osimhen, finito nella bufera a causa dei festeggiamenti per il suo compleanno in Nigeria: "Napoli-Anversa-Lagos-Napoli: c'erano di mezzo le vacanze e in tempo di pace non ci sarebbe stato nulla di male, ma in tempo di Covid qualche tappa doveva forse essere - un po' più prudentemente - evitata. Mia opinione, ovvio...".

