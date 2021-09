Repubblica, Vanni: "Napoli-Juve sarà un esame di maturità per Dazn"

Franco Vanni, giornalista di Repubblica e noto tifoso nerazzurro, attraverso il proprio profilo Twitter, ha sottolineato come Dazn, in occasione del big match tra Napoli e Juventus, abbia intenzione di potenziare il servizio: "Per Napoli-Juve Dazn ha potenziato i server Dazn Hedge (di supporto ai punti di snodo di Tim, Vodafone, Fastweb etc) e conta di non ridurre la qualità video. Essendo il primo big match della Serie A, con milioni di spettatori attesi, per il broadcaster sarà un esame di maturità".

