Sky, Mangiante elogia Fonseca: "Niente alibi dopo Kiev: esempio di stile e classe"

Ieri nella conferenza stampa di presentazione di Roma-Napoli, Paulo Fonseca ha azzerato gli alibi per le fatiche di Coppa e per i tanti infortuni. Il giornalista Sky, Angelo Mangiante, ha commentato su Twitter le parole del tecnico giallorosso: "Complimenti Fonseca. Poteva tirar fuori, prima di Roma-Napoli, il lungo viaggio a Kiev, il rientro solo venerdì pomeriggio, infortuni, stanchezza, avversario riposato. E invece? 'Niente alibi. Penso solo al Napoli'. Esempio di stile e classe. Anche per questo merita rispetto".

