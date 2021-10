Il comico Iodice scherza con Osimhen: "Per come voli può fa e scipp a per”

Simpatico siparietto avvenuto qualche giorno fa nel corso del compleanno dello speaker 'Decibel' Bellini, nel quale erano presenti il comico Peppe Iodice, il rapper napoletano Clementino e tanti altri personaggi dello spettacolo. Il comico Iodice, ad un certo punto, per sottolineare e rimarcare lo scatto fulmineo e la velocità di Osimhen, ha ironizzato dicendo: "Victor, tu per come voli, può fa e scipp a per. Sei il nostro campione. Fast? Fastissimo!". All’evento era presente anche lo stesso attaccante nigeriano che, pur non cogliendo perfettamente la battuta in napoletano, ha sorriso ed è parso divertito.