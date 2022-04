Il cordoglio della SSC Napoli per la madre di Mazzarri: "Abbracciamo commossi Walter"

Lutto per il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri, che ha perso in queste ore la madre. Anche la SSC Napoli ha espresso il cordoglio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lutto per il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri, che ha perso in queste ore la madre. Anche la SSC Napoli ha espresso il cordoglio per l'ex allenatore azzurro: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, i collaboratori e tutta la SSC Napoli abbracciano commossi Walter Mazzarri e si uniscono al dolore per la scomparsa della madre Edda".