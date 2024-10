Il milanista Ordine furioso: “Theo e Reijnders out col Napoli, addio regolarità!”

Bologna-Milan va verso il rinvio. La sfida valida per la nona giornata di Serie A potrebbe esser rinviata a data da destinarsi perché nel corso dell'Assemblea di Lega in scena in in questo minuti a Milano sta emergendo una posizione piuttosto netta della società rossoblù circa la possibilità di giocare la partita in campo neutro.

Il giornalista di dichiarata fede Milan, Franco Ordine, tramite il suo account X commenta così: "Bologna-Milan verso il rinvio. Passa il precedente pericoloso che un sindaco decide sul campionato arrogandosi poteri di Prefetto e protezione civile. Prima data utile per il recupero febbraio 2025. Col Napoli Theo e Reijnders sconteranno le squalifiche. Addio regolarità".