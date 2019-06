Il Napoli applaude Fabian: "Complimenti al nostro campione!"

Anche il Napoli, attraverso Twitter, si complimenta con Fabian Ruiz per la vittoria all’europeo under 21 dopo la finale contro la Germania. “Complimenti al nostro campione Fabian”, scrive su Twitter il club azzurro al suo centrocampista, autore del gol dell’1-0, autentico trascinatore della rojita nella finale e per tanti miglior giocatore dell’europeo.

Complimenti al nostro campione @FabianRP52 ! — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 30 giugno 2019