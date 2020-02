Il Napoli scrive a Pavoletti dopo l'infortunio: "Non mollare, ti aspettiamo in campo!"

Ulteriore problema fisico per Leonardo Pavoletti che sarà ancora costretto ad lungo stop. Anche il Napoli sui social ha dedicato un pensiero al suo ex attaccante commentando un suo post dopo l'ennesimo infortunio. "Forza Pavo non mollare! Ti aspettiamo in campo" il contenuto del messaggio. Ecco il post:

Forza Pavo non mollare! Ti aspettiamo in campo — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 11, 2020