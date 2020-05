Il Roma - Club di Serie A favorevoli alle 4 settimane di allenamenti: le ultime

Giornata molto importante per il mondo del calcio: il CTS ha dato il via libera agli allenamenti di gruppo il che fa presagire un certo ottimismo sulla ripresa della Serie A. Il giornalista de "Il Roma" Giovanni Scotto ha pubblicato un messaggio su Twitter in cui fa presente che la richiesta da parte dell'AIC di avere 4 settimane di allenamento collettivo prima di riprendere non dispiace alle società di SerieA, che non vogliono una pioggia di infortuni. A questo punto si comincerà a ragionare con concretezza ai playoff e playout

Subito l'Associazione Calciatori chiede quattro settimane di allenamento (collettivo) prima della ripresa. Richiesta che non dispiace alle società, che non vogliono una pioggia di infortuni. A questo punto si comincerà a ragionare con concretezza ai #playoff e #playout in #SerieA — Giovanni Scotto (@scottotweet) May 19, 2020