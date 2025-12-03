Il Roma, Scotto: "Vittoria sudata, bene Vergara nel 1T"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato sul proprio profilo X il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia del Napoli: "Ci vogliono 10 rigori per battere un buon Cagliari e accedere ai quarti di finale di Coppa Italia dopo quattro di eliminazioni agli ottavi. Benino il "Napoli 2" nel primo tempo, soprattutto con Vergara e il ritorno al gol di Lucca.

Una distrazione regala ai sardi il pari, e nemmeno l'ingresso dei big permette di perforare un Cagliari già predisposto per i rigori. Vittoria sudata ma importante per tenere vivi tutti i traguardi: per attendere l'avversaria tra Fiorentina e Como bisognerà aspettare il 27 gennaio".