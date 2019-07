Il tweet di Alvino per i tifosi: "Niente ansia, state calmi", riferimento ai rumors colombiani su James

"Ogni volta che vi prende l’ansia mi tocca intervenire per il vostro (nostro) bene... keep calm and carry on, Forza Napoli sempre e nun c’accire nisciuno". Così su Twitter il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino. Un tweet misterioso e senza oggetto che potrebbe però, viste le ultime notizie, riferirsi a James Rodriguez e alle indiscrezioni provenienti dalla Colombia secondo cui il calciatore preferiebbe l'Atletico Madrid al Napoli e avrebbe messo in stand-by l'operazione con il club azzurro

