In lacrime al ricordo del gol di Cavani al Lecce: il Napoli fa impazzire i tifosi con un video

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ online su DAZN il mini documentario della serie “Fedi” realizzato con Francesco Cammarota. La SSC Napoli tramite i social ha pubblicato un video con un breve estratto scrivendo: “Un legame padre-figlio che supera i confini del tempo, l'amore in comune per una sola maglia: Francesco Cammarota ci ha fatto emozionare in Fedi". Nella clip c’è anche il ricordo del gol di Cavani al Lecce che ha provocato le lacrime a Francesco Cammarota.