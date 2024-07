Video Incontro coi tifosi, Politano fa un bellissimo gesto nei confronti di una giovane tifosa

Nel corso dell'incontro con i tifosi del Napoli in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, Matteo Politano si è reso protagonista di un bellissimo gesto verso una giovane tifosa.

Ad un certo punto un ragazzino, molto emozionato e con affianco la sua sorella gemella, gli ha chiesto: "Mia sorella mi ha chiesto un saluto per te, è fan sfegatata tua!". Immediata la risposta dell'attaccante azzurro: "Aspetta, arrivo!", così Politano è sceso dal palco per andare ad abbracciare e scattare una foto ricordo con la ragazza quasi in lacrime per l'emozione. Di seguito il video.