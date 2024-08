Video Incredibile Chelsea, virale il video della palestra strapiena: problema rosa lunga ed esuberi

Il Chelsea ha due squadre, forse anche qualcosina in più. In totale sono quasi cinquanta i calciatori sotto contratto, va da sé che l'organico va snellito in questi ultimi undici giorni di mercato. Sono tanti gli esuberi e sarà difficile piazzarli tutti, visto che si parla di almeno di una ventina di giocatori.

Negli ultimi giorni è andato virale sui social un video pubblicato dal club londinese stesso, in cui si vedono tutti i calciatori lavorare in palestra. Una palestra che fa fatica a contenerli tutti, tant'è che in molti lavorano in coppia o in trio. Di seguito le immagini.