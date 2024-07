Foto Incredibile Pickford: para il rigore decisivo grazie all'indicazione sulla borraccia

L'Inghilterra si è conquistata la semifinale di Euro 2024 grazie alla vittoria sulla Svizzera, arrivata ai calci di rigore. Nella lotteria è stato decisivo l'errore di Akanji, a cui Pickford ha parato il tiro dagli undici metri. Sui social è diventata virale l'immagine della borraccia del portiere inglese, su cui aveva scritto tutte le indicazioni su dove e come tuffarsi per ogni rigorista elvetico. Infatti per Akanji c'era scritto "Dive left" cioè "Tuffati a sinistra", e così Pickford è riuscito a respingere il penalty del difensore elvetico.