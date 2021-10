Insigne non fa drammi: “Una sconfitta non cambia nulla. Siamo e resteremo campioni d’Europa”

Dopo 37 gare la striscia d'imbattibilità della Nazionale di Roberto Mancini si è fermata ieri sera contro la Spagna. La squadra di Luis Enrique ha battuto 2-1 l’Italia nella semifinale di Nations League. Non una prestazione da ricordare quella di Lorenzo Insigne, uno dei peggiori, che si è anche divorato un clamoroso gol a tu per tu col portiere. Il capitano del Napoli, tuttavia, sui social non fa drammi e su Instagram scrive: “Una sconfitta non cambia nulla… Siamo, e resteremo, i campioni d’Europa. FORZA AZZURRI”.