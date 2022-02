Inter, Dumfries: "Non volevamo il pari, ma per noi è stata una grande battaglia"

Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, ha commentato sui social il pareggio per 1-1 contro il Napoli: "Non è il risultato che volevamo, ma è stata una grande battaglia per tutti noi. Concentrati ora sulla Champions League".

