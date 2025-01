Intimidazioni a Firenze, Criscitiello: “Chi fa la sicurezza non deve fare il tifoso…”

vedi letture

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, durante ‘Si Cafè’ ha commentato gli spiacevoli episodi accaduti al Franchi ai danni di alcuni giornalisti campani. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ovviamente dispiace per quello che è accaduto, queste cose solitamente su campi di prestigio succedono raramente.

Io da poveraccio del calcio seguo di più i campionati minori, però quello che succede lì è peggio di quello che succede in Serie A. Specifico due cose: per me non dico che sia tutto consentito a livello calcistico sul campo, ma poco ci manca. Fuori invece significa che quelli che hanno aggredito Manuel Parlato - aggredito se con o senza virgolette lo decide lui - sono stupidini. Perché in quel caso lo fai semplicemente perché essendo giornalista napoletano, vuoi rompergli le scatole. In quel caso secondo me bisogna avere un po’ di buonsenso e chi fa l’ordine pubblico, chi fa la sicurezza, non deve fare il tifoso”.