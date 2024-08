Ironia social: Allegri oro olimpico nell'equitazione, no è un sosia!

Ironia sui social per una somiglianza incredibile tra Massimiliano Allegri e un atleta impegnato alle Olimpiadi di Parigi. Si sa che tra le passioni dell'ex tecnico della Juventus c'è l'equitazione, la sua vittoria da "corto muso" è passata ormai a far parte anche del gergo del calcio. Ironia della sorte Allegri ha come sosia proprio un cavaliere, oro olimpico a Parigi nel concorso individuale completo, Michael Jung. Di seguito le immagini.

They’ve done it - Germany’s Chipmunk and Michael Jung, seen here at the Kentucky Horse Park in 2022, are the individual Olympic eventing gold medalists https://t.co/AGE5rl5EjU pic.twitter.com/iGs0TiN4gi