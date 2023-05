Kim avverte: "Fate attenzione, c’è qualcuno che si sta spacciando per il mio agente"

Kim Minjae, difensore del Napoli, avverte i propri followers su Instagram che c’è qualcuno che si spaccia per il suo agente.

