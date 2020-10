Koubaly sulle 250 presenze in maglia Napoli: "Orgoglioso, ma avrei preferito festeggiare con una vittoria"

Nella serata di ieri Kalidou Koulibaly ha toccato le 250 presenze in gare ufficiali in maglia Napoli. Il centrale senegalese ha così commentato, via Twitter, l'importante obiettivo raggiunto: "Un traguardo di cui sono orgoglioso ma che avrei voluto festeggiare con una vittoria".

2️⃣5️⃣0️⃣ partite ufficiali in maglia azzurra: un traguardo di cui sono orgoglioso ma che avrei voluto festeggiare con una vittoria



2️⃣5️⃣0️⃣ matchs officiels avec ce maillot: un exploit dont je suis fier mais que j'aurais aimé célébrer par une victoire



