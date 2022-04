Koulibaly non molla: "Non dobbiamo smettere di crederci. Forza!"

Nonostante la sconfitta interna contro la Fiorentina, uno dei leader dello spogliatoio del Napoli, Kalidou Koulibaly, non smette di sognare lo scudetto. Il difensore incita i compagni e tutto l'ambiente azzurro sui social dopo il pesante 3-2 incassato oggi al Maradona: "Non dobbiamo smettere di crederci. Forza!

Non dobbiamo smettere di crederci. Forza!



Nous ne devons pas cesser de croire. Allez !



We must never stop believing. Come on, let's go!



