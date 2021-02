Koulibaly positivo, Auriemma attacca i critici: “A Genova senza 6 elementi dovrà giocare bene e vincere facile?”

La notizia della positività di Kalidou Koulibaly al coronavirus rappresenta un'altra tegola per il Napoli e Rino Gattuso. Dopo le tante critiche ricevute dall'allenatore azzurro e in seguito alla notizia appresa, il giornalista Raffaele Auriemma si esprime così sui social: "Mi raccomando, ora continuate a dire che senza Koulibaly, Ghoulam e Fabian alle prese col COVID-19, con Insigne e Petagna acciaccati, con Osimhen al 20% della condizione e Mertens in cura in Belgio, domani il Napoli dovrà giocare benissimo e vincere a mani basse".