Koulibaly saluta Callejon e ricorda il gol alla Juve: "Amico vero. Sempre uniti: come in quell'abbraccio"

Anche il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha salutato Josè Callejon che ha terminato la sua avventura azzurra. Il senegalese affida ai social il suo pensiero per il compagno di tante gare in maglia azzurra: "Professionista esemplare, amico vero. Sempre uniti: come in quello splendido abbraccio". A ricordare il gol alla Juventus all'Allianz la foto che lo stesso Koulibaly a pubblicato.