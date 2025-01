Kvara aveva ciabattato l'ultimo pallone di Napoli: la reazione di Conte

vedi letture

Sui suoi canali social, Angelo Forgione ha pubblicato il video dell’ultima azione di Kvaratskhelia con la maglia del Napoli, l’ultimo gesto tecnico del georgiano prima della sostituzione e poi dell’addio. Sarebbe stata quella, infatti, l’ultima palla toccata dal giocatore con la maglia numero 77 del Napoli. Siamo oltre il 70' della sfida che è sullo 0-0 contro il Venezia quando Kvara riceve il pallone dal limite dell’aria ma calcia a lato. Conte si arrabbia e lo sostituisce. Forgione scrive: "Un pallone ciabattato. Un tiro fiacco e fuori misura nella partita bloccata contro il Venezia, alla ricerca del gol risolutivo. Conte, smanioso di sbloccarla, dopo altri 75' scialbi del georgiano, scatta rabbioso a chiamare Politano in panchina per la sostituzione, sotto lo sguardo preoccupato del 77. Chi è allo stadio vede l'allenatore tarantolato, fuori inquadratura della tivù, ma il bordocampista di DAZN racconta la sua ira.

Sostituzione immediata, e il georgiano esce ancora una volta a testa bassa dall'altra parte, senza passare per la panchina, stavolta immerso nei suoi pensieri. Neres spostato sulla sinistra, dove poi creerà scompiglio tra i veneti. Dopo qualche minuto, incursione efficace di Politano e palla che finisce dall'altra parte al brasiliano, che la mette giù e rimette al centro; carambola e gol di Raspadori. Partita risolta, mentre Kvara è negli spogliatoio a convincersi che c'è da cambiare aria. Complice la bugia bianca del risentimento muscolare prima della trasferta di Firenze, non lo si rivedrà più in Azzurro. È il tristissimo finale di una storia iniziata con un colpo di fulmine".