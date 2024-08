Video Kvara diventa papà, regalo ai bambini in clinica: palloni autografati ai neonati

Khvicha Kvaratskhelia è appena diventato papà: Damiane Kvaratskhelia è nato in Georgia, nella Chachava Clinic di Tbilisi. Il top player azzurro ha regalato autografi e palloni a tutti i neonati. Tutina personalizzata invece per il piccolo Damiane. Di seguito le immagini di Kvara che firma autografi per i neonati.