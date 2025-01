Kvara, l’amico-giornalista smentisce Conte: “Non ha chiesto la cessione, ma adeguamento da anni"

Saba Sapanadze, giornalista georgiano e amico di Kvaratskhelia, attraverso l'account social Geo Team ha commentato le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, smentendo la versione fornita dal tecnico del Napoli: “Chi ha davvero creduto che Khvicha Kvaratskhelia sia andato da Antonio Conte e gli abbia chiesto di andar via? E’ ridicolo! In mezzo a tutto questo, il Napoli ha scaricato tutta la colpa su Khvicha Kvaratskhelia.

"Khvicha ha chiesto un'immediata partenza dalla squadra", ha detto Antonio Conte, che ha detto direttamente ai tifosi: "Questo non ha nulla a che fare con noi. Khvicha è nel miglior ambiente qui, ma semplicemente non vuole restare".

Lasciate che ve lo dica, Khvicha non ha chiesto di lasciare la squadra, ha semplicemente preteso condizioni all'altezza del suo livello, che non aveva ricevuto nemmeno dopo 2 anni e mezzo al club.

Campione italiano, giocatore della Stagione 2022/23 della Serie A, miglior assist-man della Serie A 2022/23, miglior giovane giocatore della UEFA Champions League 2022/23, due stagioni consecutive con 10 contributi tra gol e assist, il giocatore che ha riportato innumerevoli tifosi allo stadio di Napoli, il giocatore che, dopo tanti anni, è stato il più vicino a Diego Maradona per il suo splendido stile di gioco.

Una lista piuttosto impressionante, non è vero? Eppure, dal giorno in cui è arrivato nel club, questo giocatore ha guadagnato € 1,2 milioni. Uno degli stipendi più bassi della squadra, per non parlare del calcio europeo.

Conte ammetterebbe che per 2 anni e mezzo il miglior giocatore della squadra ha avuto termini così ridicoli? Ciò farebbe arrabbiare i tifosi con la dirigenza. Quindi, Conte ha deciso di dare tutta la colpa a Khvicha. Campione, prendi la decisione che ritieni migliore. Siamo sempre al tuo fianco e non sarai mai solo!”.

