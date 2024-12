L'appello dei tifosi a Conte: "Vogliamo sempre questi tre in campo"

Dopo la vittoria contro l'Udinese, i social sono scatenati, i tifosi scrivono e commentano le scelte di Conte. La prova show di David Neres è stata la conferma del valore del brasiliano. "Non deve più uscire dal campo" scrive qualcuno. Altri aggiungono: "Ma Kvaratskhelia è inamovibile, devono giocare insieme", e ancora "Il tridente deve essere Neres-Lukaku-Kvaratskhelia".

Insomma, i tifosi sembrano avere le idee chiare, ma anche Conte è convinto delle sue scelte. Per l'allenatore del Napoli Politano è indispensabile per il suo equilibrio e lo ha spiegato anche a fine partita. Lo stesso Politano da inizio anno si sta sacrificando tanto risultando ogni volta tra i migliori per impegno e abnegazione. Di sicuro, Neres ora si candida a un ruolo da protagonista anche quando Kvara tornerà. Toccherà a Conte decidere.