L'arbitro Ayroldi aveva fretta...

Curiosa la gestione arbitrale di Napoli-Verona da parte dell'arbitro Nicola Ayroldy. Il signor Ayroldi ha fischiato la fine del primo tempo a 44.58. Nel secondo tempo ha concesso 4’ minuti di recupero, pur con migliaia di interruzioni durante la gara, tutti i cambi effettuati da Spalletti e quelli di Tudor. Ma non solo.

All’interno del recupero c’è stata un’espulsione e non si è giocato per DUE MINUTI. Ma Ayroldi ha fatto giocare solo 50 secondi in più. A tutto questo va aggiungto un rigore negato a Osimhen per una direzione di gara inaccettabile.