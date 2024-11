L'interista Biasin attacca Conte: "Diventato un caso Nazionale un rigore che c'era da regolamento"

Questo il commento di Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso interista, che commenta su X il polverone suscitato dopo le parole di Conte

"Da 3 giorni è diventato “Caso Nazionale” un calcio di rigore assegnato dopo aver applicato in maniera corretta il regolamento". Questo il commento di Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso interista, che commenta su X il polverone suscitato dopo le parole di Conte: "A nessuno frega una mazza di un rigore non assegnato in altra partita per non aver applicato bene il regolamento. L’Italia è un Paese straordinario".