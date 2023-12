L'interista Biasin: "Educazione esemplare di Meluso, il fallo di Lautaro è evidente"

"Il ds del Napoli Meluso, su Dazn, reclama sui due casi contestati della partita".

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, e noto tifoso interista, al termine di Napoli-Inter ha commentato su Twitter le parole del direttore sportivo azzurro e gli episodi da moviola del match: "Il ds del Napoli Meluso, su Dazn, reclama sui due casi contestati della partita (per intenderci, per me il fallo di Lautaro su Lobotka è evidente, molto meno il rigore) e lo fa con un’educazione esemplare. Non è da tutti e va sottolineato".